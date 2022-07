Nieuwe art, bestandsgrootte en meer over Mario + Rabbids Sparks of Hope

Er is een hoop nieuwe informatie over het spel Mario + Rabbids Sparks of Hope vrijgegeven!

Ubisoft heeft een hoop karakter-illustraties vrijgegeven voor de Mario + Rabbids Sparks of Hope. Als je benieuwd bent wat deze game inhoudt, lees vooral ons artikel over het spel. De complete (bekende) karakter-selectie is in de nieuwe art vertegenwoordigd met een bijpassende Spark, wat fusies tussen Luma’s en Rabbids zijn. Zie hieronder alle illustraties van de karakters en Sparks:

Mario

Een Spark zwevend naast Mario die dezelfde gouden gloed heeft als de Luma’s uit de Mario Galaxy games.

Luigi

Met een Spark die elektriciteitskrachten (lijkt) te hebben, zoals Luigi in vroegere games had.

Peach

Met een lompe blauwe Spark met iets achter zich. Vaag lijkt het op een schild, misschien is dat een bescherm-move zoals ze had in het vorige spel.

Bowser

Die een brede zwarte Spark met schilden bij zich draagt, waarschijnlijk kan hij daarmee een schild-move gebruiken.

Rabbid Rosalina

Met een lichtblauwe Spark, waar het op lijkt is dat ze hiermee een ijs/vuur aanval kan doen.

Rabbid Mario

Met een discobal Spark, waarschijnlijk leidt hij hiermee vijanden af om zijn iconische meelee-aanval te gebruiken op het slachtoffer.

Rabbid Peach

Met een rode vuur Spark, wat aangeeft dat Rabbid Peach waarschijnlijk een vuur-move gaat krijgen.

En het nieuwe karakter Edge:

Bezit een paarse Spark, aan haar kleurenschema te zien zal ze waarschijnlijk gif-moves gebruiken.

Dit nieuwe karakter was eerder geleaked via de eShop-pagina van het spel, en nu is via verschillende social media posts haar naam officiëel aangekondigd als ”Edge”.

Naast deze art, zijn er ook nog meer nieuwtjes over Mario + Rabbids Sparks of Hope. Om te beginnen de bestandsgrootte van het spel. Hoeveel geheugen zal deze game in beslag nemen op je Nintendo Switch? Voor diegene die van digitale games houden, zal het spel zonder updates of DLC) 7.1 GB van je opslag innemen. Dit is dus een aardige hap als je geen SD kaart in je systeem hebt, houdt hier dus rekening mee voor je je aankoop doet. De informatie over de bestandsgrootte is verkregen via de eShop pagina van het spel. Hier vind je nog meer bestandsgroottes van andere games.

Verder is er ook nog wat achtergrondinformatie over het spel vrijgekomen. De producent van het spel, Xavier Manzanares, heeft onder andere uitgelegd hoe het concept van het spel is bedacht.

Volgens Manzanares stak het team in de zomer van 2018 de koppen bij elkaar en overlegden ze over de toekomst van Mario + Rabbids. Dat het vervolg ”verassend” moest zijn, was de hoofdgedachte. Dat het spel vernieuwend moest voelen tegenover het originele spel was ook een belangrijke factor. Hierdoor zijn de onderdelen zoals het gevechtssysteem en verkenning grondig onder handen genomen. Dit allemaal met dezelfde mindset als bij het eerste deel, het moet speelbaar blijven als iemands voor het eerst een tactisch spel speelt.

Alle veranderingen die aan het spel zijn gedaan, zijn vooral bedacht voor het gemak van de speler, liet Manzanares weten. Als je bijvoorbeeld een vijand aanraakt, dan start dit direct een gevecht. Dit is een groot contrast vergeleken met de eerste game. Verder merkte het team op dat fans veelal om meer verschillende werelden vroegen. De ontwikkelaars dachten al snel aan de ruimte en verschillende planeten, die je dan kunt bezoeken en waar je kunt doen wat je maar wilt. Al snel bedacht het team toen het quest-systeem, geleend van RPG-games met een main quest, side quests en levels.

Met het budget dat vergeleken met het eerste deel is verdriedubbeld lijkt deze game aardig ambitieus te worden! Wat vind jij van de vernieuwende functies in het spel? Laat je mening weten in de reacties.