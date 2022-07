Maak in een nieuwe trailer kennis met drie dames uit JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R￼

Bekijk de nieuwe trailer met drie vrouwelijke personages uit de game!

Vanaf 2 september 2022 kun je een potje knokken met de personages uit de manga en anime JoJo’s Bizarre Adventure in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Al eerder maakten wij de uitgebreide Collector’s Edition van de game bekend en lieten wij Jonathan Joestar in een trailer zien. Vandaag is het de beurt aan drie dames uit JoJo’s Bizarre Adventure. Jolyne, Ermes en F.F. presenteren zichzelf in een nieuwe trailer, die door Bandai Namco online is gezet. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is een volledig vernieuwde versie van de originele game uit 2014. Alle artwork, animaties, audio en het complete vechtsysteem zijn onder handen genomen om te voldoen aan de verwachtingen van de huidige spelers en fans van JoJo’s Bizarre Adventure. Bandai Namco brengt het spel uit voor de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en pc.

