Flink wat nieuwe bestandsgroottes onthuld

De eShop heeft weer een update gehad, dit keer met maar liefst 27 nieuwe bestandsgroottes.

De laatste update voor de eShop heeft weer wat groottes van aankomende games onthuld. Zo zijn er een aantal spellen uit de afgelopen Direct verschenen. Mocht je op bepaalde spellen zitten te wachten kan het handig zijn om het geheugen van je Switch te controleren. Dit keer zijn er 27 spellen die gegevens hebben gekregen. De grootste is de recent aangekondigde NieR: Automata: The End of YoRHa Edition (bijna 11 GB), met Mario + Rabbids vlak op de hielen. De kleinste is Understand met nog niet eens 50 MB. In de lijst hieronder zie je alles van groot naar klein.

NieR: Automata: The End of YoRHa Edition – 10.9GB

Mario + Rabbids Sparks of Hope – 7.1GB

RPG Time: The Legend of Wright – 1.5GB

Ambition: A Minuet in Power – 1.3GB

Timber Story – 1.3GB

Running on Magic – 1.1GB

Superola Champion Edition – 1.0GB

Seduction: A Monk’s Fate – 702MB

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions – 560MB

Train Valley – 502MB

Universal Flight Simulator – 418MB

Loud – 412MB

Overrogue – 404MB

Gloom and Doom – 404MB

Cursed Island – 330MB

Color Breakers – 289MB

Pixel Game Maker Series JETMAN – 251MB

Formula Bit Racing DX – 216MB

Japanese Nekosama Escape The Local Train – 155MB

Vzerthos: The Heir of Thunder – 145MB

Doki Doki Family – 122MB

Super Rebellion – 120MB

Elves Fantasy Hentai Puzzle – 116MB

Road of Death – 116MB

QUByte Classics: Zero Tolerance Collection – 112MB

Bunny Must Die! Chelsea and the 7 Devils – 69MB

Understand – 38MB