Ultra Kaiju Monster Rancher bevestigd voor het westen

Je hoeft dus niet meer de Japanse versie te spelen!

Bandai Namco heeft bevestigd dat Ultra Kaiju Monster Rancher ook naar het westen komt. De game werd enkele dagen geleden aangekondigd met alleen een Japanse releasedatum. Nou was dat op zich niet zo’n probleem: de ontwikkelaars verklapte al dat de game ook een Engelse tekst versie bevat. Fans van de game zouden deze dus kunnen laten invliegen, of via een Japans account kopen. Maar gelukkig hoeft dat niet meer, aangezien de game ook gewoon in het westen verschijnt. Hieronder kun je de Engelse aankondigingstrailer bekijken. De game moet later dit jaar verschijnen.

In Ultra Kaiju Monster Rancher kies je een kaiju-monster uit om op te laten groeien. Kaiju zijn gigantische monsters zo groot als een wolkenkrabber en ze zijn bijvoorbeeld bekend uit de Godzilla-films. Je voedt je kaiju op door een rondje te hardlopen, het landschap te veranderen, gevechten met andere monsters te houden en grote sneeuwpoppen te maken. Het is uiteindelijk de bedoeling om de ultieme Kaiju te krijgen en dat kan door middel van fusie met een andere kaiju.