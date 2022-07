Eerste gameplaybeelden Pac-Man World Re-Pac

Hoe doet ons happertje het op de Nintendo Switch?

Bandai Namco staat momenteel op het Anime Expo 2022, een evenement dat dit weekend plaats vind in Los Angeles. Tijdens zulke Expo’s willen bedrijven nog wel eens laten zien waar ze mee bezig zijn, waardoor er vaak veel nieuwe gameplaybeelden verschijnen. Zo ook bij Bandai Namco. Tijdens een live stream hebben ze namelijk beelden laten zien van Pac-Man World Re-Pac. Deze remake werd afgelopen week tijdens de Nintendo Direct Mini Partner Showcase aangekondigd en zal 26 augustus op de Switch verschijnen. De beelden kun je hieronder bekijken.

Pac-Man World Re-Pac is een remake van het origineel dat in 1999 verscheen voor de Playstation 1. Het is een 3D-platformgame waarin Pac-Man’s familie wordt ontvoerd op zijn verjaardag. Pac-Man gaat daarom naar Ghost Island om ze te kunnen redden. Naast verbeterde graphics en gameplay zijn er ook een aantal speelmodussen toegevoegd.