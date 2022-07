[15 jaar DN] Win 2x Little Nightmares 2 voor de Nintendo Switch

Deze maand vieren we 15 jaar Daily Nintendo en we trappen af met onze eerste giveaway!

Beloofd is beloofd. Daily Nintendo bestaat deze maand alweer 15 jaar en zoals je eerder al kon lezen gaan we dat deze maand vieren, onder andere met toffe giveaways maar ook met leuke specials. Vandaag trappen we ons 15-jarig bestaan af met de eerste giveaway. In samenwerking met onze goede partner Day One Nederland mogen we namelijk 2x een fysieke versie van Little Nightmares 2 verloten. Het vervolg op Little Nightmares is opnieuw een spannend avontuur en Vera beloonde de game dan ook met een prachtige 8 in haar review.

Hoe maak je kans op één van de twee fysieke versies van de game? Daarvoor geef je onder dit artikel antwoord op de volgende vraag. Little Nightmare 2 is perfect voer voor de horrorliefhebber. Wat is voor jou het engste spel dat je in de afgelopen 15 jaar hebt gespeeld?

Meedoen kan tot en met 10 juli aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan. Vergeet bovendien niet om onze website deze maand goed in de gaten te houden voor nog meer toffe giveaways!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per post verstuurd door Day One Nederland. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.