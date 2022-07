Vier nieuwe SEGA Mega Drive-games naar NSO+

Comix Zone, Mega Man: The Wily Wars, Target Earth en Zero Wing!

Het Uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online bestaat straks in oktober alweer een jaar. In de afgelopen maanden zijn er een hoop N64-games toegevoegd en een handjevol SEGA Mega Drive-games. Vandaag zijn er weer vier nieuwe SEGA Mega Drive-games toegevoegd voor leden van NSO+. Het gaat om Comix Zone, Mega Man: The Wily Wars, Target Earth en Zero Wing. Bekijk hieronder de trailer van de aankondiging.

Comix Zone is een beat-‘em-up die zich afspeelt in een typische Amerikaanse comics-stijl. Je speelt namelijk van paneel naar paneel in die strip met de bijbehorende tekstwolkjes. Mega Man: The Wily Wars is een compilatie van Mega Man 1, 2 en 3. Als je alledrie de games hebt uitgespeeld, dan kan je het opnemen tegen een nieuwe baas in Wily Tower. Target Earth is een run-and-gun waarin je de wereld moet redden van Chron cyborgs. Zero Wing is een shoot-‘em-up-arcadespel. Het heeft amper een verhaal, maar je moet het universum redden door de slechteriken te verslaan.

