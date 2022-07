[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 27

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Timber Story

Verschijnt op: 4 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99

Timber story is een rustgevend avontuur dat zich afspeelt in een bos. Jij bent met de auto op weg wanneer er plotseling een boom op de weg valt. Deze boom blokkeert de doorgang naar jou bestemming, dus zit er niets anders op dan op zoek te gaan naar een houthakker die dit kan weghalen. Ga op zoek in de prachtige wereld van Timber Lake, leer dorpsbewoners kennen en probeer de houthakker te vinden die zich diep in het bos bevind. Een korte rustgevende ervaring.

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative

Verschijnt op: 8 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative is het spannende vervolg op AI: The Somnium Files. Het verhaal begint met een incompleet lijk. Alleen de rechterhelft wordt ooit gevonden, van de linkerhelft ontbreekt elk spoor… tot op een willekeurige dag, zes jaar later. Vreemd genoeg uit zichzelf, maar het vreemdste is dat deze linkerhelft geen tekenen van verot vertoont: het is een compleet vers lijk. Special Agents Mizuki en Ryuki worden op de zaak gezet, samen met hun AI partners Aiba en Tama. Al snel blijkt dit iets te maken te hebben met de mysterieuze Nirvana initiative… maar wat?

Yurukill: The Calumination Games

Verschijnt op: 8 juli 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Yurukill: The Calumination Games is een schietspel met elementen van een RPG en een visual novel. Hierin speel jij Sengoku Shunju, een veroordeelde crimineel die de kans krijgt om weer vrij te komen uit de gevangenis. Om weer vrij te kunnen komen, moet hij de uitdagingen van het pretpark Yurukill Land overleven.

Wat verder verschijnt in de week van 4 tot en met 10 juli:

2 juli 2022: NinCat – €9,99

4 juli 2022: Instant Sports All-Stars – €24,99

6 juli 2022: Quintus and the Absent Truth – €9,99

7 juli 2022: Railway-Train Simulator – €4,99

7 juli 2022: Japanese NEKOSAMA Escape the Local Train – €8,99

7 juli 2022: Secrets of Magic 4: Potion Master – €17,99

7 juli 2022: Zero Tolerance – €9,99

7 juli 2022: Super Duck – €3,99

7 juli 2022: Color Breakers – €14,99

7 juli 2022: Forklift Extreme – €9,99

7 juli 2022: Overrogue – €14,99

7 juli 2022: Sticks Collection – €2,99

7 juli 2022: Mira A Bird’s Flight – €4,50

7 juli 2022: Understand – €9,99

8 juli 2022: Super Rebellion – € 7,00

8 juli 2022: Road of Death – €4,99

8 juli 2022: Formula Bit Racing DX -€ 4,99

8 juli 2022: Elves Fantasy Hentai Puzzle – €2,99

9 juli 2022: Gangsta Magic – €19,99