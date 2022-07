Nieuw Max Raid Battle event in Pokémon Sword & Shield

Vecht en maak kans op een Shiny Marill en meer!

Voor Pokémon-fanaten is het weer tijd om in de raid-dens van Pokémon Sword en Shield te duiken. Er is namelijk een Max Raid Battle event gaande tot 10 juli 2022. Je kunt de dens vinden in de Wild Area, het open-world gebied van de game. De stenen putten waar een lichtstraal uitkomt zijn actief. Daar kun je dus ook een Raid Battle houden van giga-proporties. Als je een Wishing Piece hebt, kun je die ook op een inactieve raid-den gebruiken om hem actief te maken. Er zijn 5 klasse raid-dens, 1 tot en met 5 sterren. Hoe hoger de rank, hoe sterker de tegenstander. Natuurlijk wordt de beloning voor het verslaan of vangen van die Pokémon dan ook hoger. De Pokémon die je zult bevechten in deze dens zijn dan ook altijd in hun Dynamax-vorm, wat ze gigantisch maakt. Jij kan dit zelf ook gebruiken om de strijd te beslissen. Wat er verandert aan die dens tijdens dit evenement, kan je hieronder lezen:

Je zult enkel Water-type Pokémon tegenkomen in de raid-dens met Poliwag, Marill en Speal als de meest voorkomende.

Er is een verhoogde kans dat je een Shiny Marill tegen het lijf loopt.

Als je ze verslaat, krijg je items als: Fresh Water, Soda Pop en Lemonade.

Om dit event te activeren in jouw Pokémon Sword en/of Shield, moet je de volgende stappen volgen:

Ga naar ”Mystery Gift” in het menu.

Klik op ”Get the wild area news”.

Loop naar een actieve raid-den en start het gevecht.

Veel succes trainers! Laat zeker in de reacties weten of jij voor die Shiny Marill gaat!

