Launchtrailer Rabbids: Party of Legends

De eerder aangekondigde game Rabbids: Party of Legends heeft een launchtrailer gekregen van Ubisoft.

De game is al een tijdje verkrijgbaar in China, maar nu krijgen ook de Europeanen een kans om gek te worden van dit gestoorde spel aangezien de game vanaf nu te spelen is op de Nintendo Switch in Europa. Deze launchtrailer vat samen wat je van het spel kan verwachten, voor het geval je je afvraagt wat dit allemaal is. Deze partygame bevat: een Chinees thema, 50 epische minigames, coöp van 2-4 spelers. Samenspelen kan met, maar ook tegen elkaar. In de trailer wordt ook vermeld dat de game compatibel is met bewegingsbesturing.

Rabbids: Party of Legends is een partygame die je 2v2, of free for all kunt spelen. Met 50 minigames om uit te kiezen, kun je het met of tegen je vrienden opnemen in de gekke Chinese spellen van de Rabbids. Het thema van dit spel is namelijk China en ebaseerd op het Chinezen verhaal ”Journey to the West”. De Rabbids dragen Chinese kleding en er zijn nog veel meer Chinese elementen gepropt in dit knotsgekke spelletje.

Weet je hierna nog steeds niet zeker of de game iets voor jou is? Je kan altijd de demo uitproberen, te vinden in de Nintendo Eshop!

ūüźį Rabbids: Party of Legends will be available for Switch, PS4, XONE (and backwards compatible for next-gen) and Stadia on June 30, 2022! ūüéģ Let the party begin!



The game contains 50 minigames that you can play together with up to four friends, in 2v2 or free-for-all! ūüėć pic.twitter.com/NkHsayFlcJ — Ubisoft Belgium (@ubisoftbe) May 13, 2022