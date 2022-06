Nieuwe trailers voor Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ontdek meer over de game in twee uitgebreide nieuwe trailers!

Na een lange periode van stilte zien we Mario + Rabbids Sparks of Hope de laatste dagen volop voorbij komen. Zo kon je eerder deze week al lezen dat het eerste deel in de serie binnenkort voor Nintendo Switch Online-leden tijdelijk gratis is uit te proberen én is duidelijk geworden dat het nieuwste deel vanaf 20 oktober verkrijgbaar zal zijn op Nintendo’s hybride console. Vandaag staan er vervolgens twee verse uitgebreide trailers voor je klaar.

De twee nieuwe trailers heeft Ubisoft laten zien tijdens de Mario + Rabbids Showcase van 29 juni en kun je hieronder bewonderen. In de trailers wordt het strategiespel uitgelegd én komen ook de gevechten en verschillende personages aan bod. Kijk jij uit naar Mario + Rabbids Sparks of Hope? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!