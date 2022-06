Ga op ontdekking in het heelal in No Man’s Sky

7 oktober verschijnt het spel op de Nintendo Switch

Dompel jezelf onder in het onbekende en ontdek buitenaardse levensvormen en bijzondere onbekende omgevingen. Reis in jouw ruimteschip door het universum of neem een vlinder als voertuig. Bezoek alle bewoonde planeten om je heen in dit sciencefiction avontuur. No Man’s Sky is niet zonder risico’s: het outfit, de wapens en het voertuig dat je kiest bepaalt of je in leven blijft in gevecht met jouw tegenstanders.

No Man’s Sky komt op 7 oktober dit jaar uit voor Nintendo Switch, inclusief alle updates die tot nu toe zijn gemaakt. Wat zou jij doen als je het hele heelal mocht doorkruisen?