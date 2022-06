Ga dit jaar voor groot in Ultra Kaiju Monster Rancher!

Bandai Namco en KOEI Tecmo komen nog in 2022 met een nieuwe Monster Rancher voor de Switch!

Wil je een keer wat anders dan spelen met zakmonstertjes? Dan is de aankomende release van Monster Rancher wel wat voor jou! Twee grote namen van de Japanse gamewereld hebben de handen ineen geslagen voor een monsterlijk grote game en het spel moet nog dit jaar verschijnen op de Nintendo Switch. Met onderstaande trailer hebben Bandai Namco en KOEI Tecmo de game Ultra Kaiju Monster Rancher aangekondigd. Officieel is het spel alleen in Japan aangekondigd en nog niet voor Europa of Amerika, maar de makers hebben wel verklapt dat het spel een Engelse tekstoptie bevat. Westerse fans van Monster Rancher en fans van grote stedenverwoestende monsters kunnen dus een fysiek exemplaar van het spel uit Japan in laten vliegen.

In Ultra Kaiju Monster Rancher kies je een kaiju-monster uit om op te laten groeien. Kaiju zijn gigantische monsters zo groot als een wolkenkrabber en ze zijn bijvoorbeeld bekend uit de Godzilla-films. Je voedt je kaiju op door een rondje te hardlopen, het landschap te veranderen, gevechten met andere monsters te houden en grote sneeuwpoppen te maken. Het is uiteindelijk de bedoeling om de ultieme Kaiju te krijgen en dat kan door middel van fusie met een andere kaiju.

