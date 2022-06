Spellbreak servers offline in 2023

Ontwikkeling en ondersteuning stopt voor deze magische battle royale

Voor sommigen onverwacht nieuws, voor anderen was het een kwestie van tijd. Proletariat heeft besloten om te stoppen met het verder onderhouden van Spellbreak. Ondersteuning stopt begin 2023, en daarmee zullen de servers ook offline gaan.

In het officiële bericht verteld het team dat na meer dan vier jaar en miljoenen spelers ze stoppen met Spellbreak. Ze bedanken iedereen die het spel hebben gespeeld en gesteund. Het was een ambitieus project en het team is enthousiast voor nieuwe titels in de toekomst.

In het bericht is de passie merkbaar die het team heeft voor het spel, en het is dan ook de moeite waard om in de gaten te houden waar Proletariat in de toekomst mee komt. Wat er echter ontbreekt is een duidelijke reden dat het spel wordt stopgezet. Genoeg speculatie, maar persoonlijk zal een te kleine playerbase de boosdoener zijn.

Persoonlijk heb ik best wat tijd in het spel gestoken. De gameplay was snel en uniek, maar er waren simpelweg te weinig spelers waardoor het steeds langer wachten werd voordat je kon spelen, of je kwam tegen veteranen uit die vanaf het begin al fervent speelden.

Wat vinden jullie? Jammer dat het spel stopt? Voor de Switch was het spel natuurlijk pas in 2020 speelbaar, maar mogelijk dat je het spel ook kent van andere platformen. Laat het hieronder weten.