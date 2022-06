Ritmespel LOUD komt naar de Switch

Terug naar de tijden van 'Sk8ter Boi'.

Gisteren maakte ontwikkelaar Hyperstrange en uitgever QubicGames bekend dat dit arcade-ritmespel komende maand al uit zal komen. Op 15 juli om precies te zijn kun je losgaan met Astrid in pop-punk en rock & roll.

Naast dat het natuurlijk een ritmespel is heeft LOUD ook een verhaal. Je speelt als Astrid, een tiener die niet goed weet wat ze moet vinden van dat “volwassen” worden. Om haar gedachten er wat van af te houden stort ze zich op haar grootste hobby: muziek. Dus, speel met haar mee, of het nou op een bezemsteel is of een echte gitaar. Het spel zal je in ieder geval niet stil laten zitten.

Hieronder een trailer om je een beeld te geven van de visuals en de gameplay:

Zoals aangegeven komt LOUD op 15 juli uit. Je kunt het spel halen in de Switch eShop voor €11,99. Wat vind jij van het spel? Fan van dit soort games dus halen, of toch maar laten liggen?