Hoe zal NieR: Automata draaien op de Switch?

60 FPS of toch minder? Kan de Switch de game wel aan?

Gisteren het nieuws dat de Switch eindelijk ook NieR: Automata zal krijgen, inclusief alle DLC. De ‘The End of YoRHa Edition’ zal alles bevatten, maar het roept ook vragen op. De NieR games draaien op andere platformen vaak op 60 FPS, maar de Switch is niet de console om met overweldigend goeie graphics een game te draaien.

Square Enix heeft nu wat technische informatie gegeven voor mensen die nieuwsgierig zijn. De framerate zal op 30 FPS komen te zitten, helaas geen 60 FPS mogelijkheid. Daarbij is het ook nog onbekend of die 30 FPS ook stabiel zal draaien of dat er dips zullen zijn. Naast de framerate zal de resolutie wel zo hoog mogelijk worden aangehouden. Docked zul je de game op 1080p kunnen spelen, en 720p in handheld/portable modus.

In NieR:Automata The End of YoRHa Edition hebben machinale levensvormen de wereld aangevallen. De mensheid heeft de aarde moeten verlaten en is gevlucht naar de maan. Jij, 2B, bent lid van de militaire androïdeneenheid YoRHa. Je moet de strijd aangaan om de wereld te heroveren. Schakel tussen melee- en afstandsaanvallen wanneer je de hordes vijanden probeert uit te schakelen.

De game komt 6 oktober dit jaar nog uit. Ga jij ‘m halen, of is de Switch toch niet het juiste platform voor deze game? Laat het hieronder weten.