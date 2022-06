18 minuten aan Gameplaybeelden Little Noah: Scion of Paradise

De game kreeg gisteren een surprise release!

Tijdens de Nintendo Direct mini Partner Showcase gisteren werd Little Noah aangekondigd, een platform avonturenspel dat draait om Noah en haar kat Zipper. In tegenstelling tot een paar andere aankondigingen hoefde we niet lang op een releasedatum te wachten, aangezien hij meteen uitkwam. De game is nu te downloaden op de eShop voor €14,99. Voor iedereen die meer van deze game wil weten hebben we nu goed nieuws. Youtube kanaal Super Nintendad heeft een video online gezet waarin je de eerste 18 minuten van de game kunt bewonderen. De video kun je hieronder bekijken.

In Little Noah: Scion of Paradise ga je samen met alchemiste Noah en haar kat Zipper op ontdekkingstocht in oude ruïnes. Het platform-avonturenspel speelt zich af in het land Port Manacloud dat zijn macht en welvaart te danken heeft aan al zijn alchemisten. Je verslaat vijanden terwijl je allerlei kerkers verkent die met elke speelbeurt zullen veranderen. Weet jij alle onderdelen van jouw kapotte schip te vinden?