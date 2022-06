Pac-man WORLD Re-PAC aangekondigd voor de Switch

Reis naar Ghost Island en red Pac-man's familie van de gevaarlijke spoken.

Tijdens de Nintendo Direct mini die vanmiddag plaatsvond werd Pac-man WORLD Re-PAC aangekondigd. Het betreft een remake van de originele Pac-man WORLD die in 1999 verscheen voor de PlayStation 1. Deze remake zal uiteraard komen met betere graphics en vloeiendere gameplay zoals we van een remake mogen verwachten.

Pac-man WORLD Re-PAC is een 3D platformgame waarin Pac-man’s familie is ontvoerd op zijn verjaardag. Pac-man gaat daarom naar Ghost Island om ze te kunnen redden. Naast de Switch zal de game op 26 augustus ook op de PlayStation 4, de Xbox Series X en S, de Xbox One en de PC verschijnen. Bekijk de trailer hieronder: