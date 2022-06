Nieuwe trailer Sonic Frontiers gedeeld

Maak kennis met de lineaire cyberspace levels in deze nieuwe trailer!

Sonic Frontiers heeft de afgelopen maand al aardig wat aandacht gekregen. IGN toen namelijk dieper op de wereld en de combat van de game in via hun IGN First video’s. Ook tijdens de Nintendo Direct mini die deze middag werd uitgezonden kwam de game weer voorbij. On een korte trailer die hieronder is te bekijken maken we kennis met de zogenaamde cyberspace levels. Dit zijn allemaal korte levels die in tegenstelling tot de rest van de game wel lineair zijn. Op de achtergrond van één van deze cyberspaces zien we de iconische locatie Green Hill Zone, die inmiddels al in talloze Sonic-games voorbij is gekomen. De cyberspaces moeten de traditionele, razendsnelle, lineaire Sonic-gameplay terugbrengen als afwisseling voor de unieke openzone gameplay van Sonic Frontiers. Bekijk de trailer hieronder: