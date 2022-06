NieR:Automata The End of YoRHa Edition komt naar de Switch

Nu al voor te bestellen in de eShop en vanaf 6 oktober speelbaar!

NieR:Automata verscheen voor het eerst in 2017, maar nog niet op de Nintendo Switch. Vandaag is er tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase aangekondigd dat NieR:Automata naar de Switch gaat komen. Het gaat dan ook om de versie inclusief alle DLC, genaamd NieR:Automata The End of YoRHa Edition. Daarnaast zijn er ook kostuums toegevoegd die exclusief voor de Switch zijn. Switch-bezitters kunnen vanaf nu de game in de eShop alvast voorstellen voor een prijs van €39,99. De game komt op 6 oktober uit.

In NieR:Automata The End of YoRHa Edition hebben machinale levensvormen de wereld aangevallen. De mensheid heeft de aarde moeten verlaten en is gevlucht naar de maan. Jij, 2B, bent lid van de militaire androïdeneenheid YoRHa. Je moet de strijd aangaan om de wereld te heroveren. Schakel tussen melee- en afstandsaanvallen wanneer je de hordes vijanden probeert uit te schakelen.

Ben jij blij dat deze game eindelijk op de Switch gaat verschijnen? Laat het ons weten in een reactie!