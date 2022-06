Mega Man Battle Network Legacy Collection aangekondigd voor Nintendo Switch

Na de NES-games komen nu ook de Mega Man-games van de Game Boy Advance naar Nintendo's hybride console!

Op de Switch hebben we al een aantal Mega Man game collecties mogen ontvangen. Het ging hierbij voornamelijk om collecties van de Mega Man-games op de NES. Nu komen de games van de Game Boy Advance ook aan de beurt. De Mega Man Battle Network Legacy Collection komt namelijk naar Nintendo’s hybride console. Dit werd aangekondigd middels een trailer tijdens de Nintendo Direct mini partner showcase van vanmiddag. Deze collectie bevat de volgende games:

Mega Man: Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3 Blue

Mega Man Battle Network 3 White

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man Battle Network 4 Red Son

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregor

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar.

De collectie verschijnt zowel fysiek als digitaal. Koop je hem fysiek dan heb je toegang tot alle games. De digitale versie wordt opgesplitst in twee delen. Mega Man Battle Network Legacy collection volume 1 bevat Mega Man Battle Network tot aan beide versies van Mega Man Battle Network 3. Mega Man Battle Network volume 2 bevat beide versies van Mega Man Battle Network 4 t/m 6. De twee digitale versies worden los van elkaar verkocht. De collectie zal ergens volgend jaar verschijnen. Een exacte datum hebben we nog niet. Heb jij warme herinneringen aan de Mega Man Battle Network games? Laat het ons hieronder weten in de reacties!