Mario + Rabbids Sparks of Hope releasedatum gelekt door Ubisoft Store

Het zit de game ook niet mee qua leaks. Twee keer is er al informatie gelekt. Dit keer door Ubisoft.

Tijdens de E3 van vorig jaar werd Mario + Rabbids Sparks of Hope aangekondigd door Ubisoft en Nintendo. Het vervolg van de populaire Kingdom Battle zou de terugkeer zijn voor de crossover die niemand verwachtte, maar toch ontzettend goed is uitgewerkt. Helaas voor de verrassing had iemand bij Nintendo al de website online gezet met screenshots en de naam.

Nu is er ongeveer hetzelfde gebeurd. Ditmaal echter via de winkel van Ubisoft zelf. Op hun eigen webshop stond tijdelijk een Gold Edition van het spel met een releasedatum van 20 oktober van dit jaar. Dit betekent dus dat er ook al DLC gepland is voor dit spel. Het oorspronkelijke spel kreeg pas veel later een Gold Edition.

Daarnaast zijn er ook screenshots verschenen op de pagina. Hierin worden wat elementen getoond die nog niet eerder bekend waren. Zo wisten we dat er negen speelbare personages kwamen en dat je de Rabbid Luma (Sparks) moet beschermen. Echter welke personages dit waren was nog niet bekend. Het lijkt er alleen op dat we Rabbid Mario/Luigi/Peach en Mario, Luigi en Peach mogen terugverwachten. Helaas lijkt het er op dat Yoshi en zijn Rabbid-variant ontbreken. Daar tegenover staan echter wel Bowser en Rabbid Rosalina. Ook is er een onbekend personage te zien in verschillende beelden.

Het is goed mogelijk dat deze game bij de Direct van morgen langs komt aangezien het officieel een Ubisoft-spel is. Maar ben je na een jaar stilte de aankondiging vergeten? Dan is hieronder de eerste trailer nog eens te zien.