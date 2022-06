LIVE A LIVE krijgt Nintendo Treehouse en demo

Bekijk hier de Nintendo Treehouse terug van LIVE A LIVE en download de demo in de eShop!

Vandaag was het weer tijd voor een nieuwe Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, waar weer vele games zijn aangekondigd. Toch zat er ditmaal ook een spel tussen waarvan we de releasedatum al hadden, namelijk LIVE A LIVE. Deze RPG stond namelijk al even in de Nintendo eShop met een geplande releasedatum van 22 juli. Ondanks dat hebben we wel weer iets nieuws geleerd, want momenteel is er niet alleen een demoversie te downloaden, maar is er na de Nintendo Direct Mini ook een Nintendo Treehouse verschenen. Hierin zijn maar liefst 40 minuten aan gameplaybeelden te zien. Heb je de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase gemist? Bekijk ‘m dan hier snel terug om meer te weten te komen.

LIVE A LIVE is een RPG die oorspronkelijk in 1994 werd uitgebracht door Square Enix op de Super Famicom in Japan. Het spel heeft nooit een release in het Westen mogen zien, tot nu. Voor de Switch-versie is het spel in een nieuw 2D-HD-jasje gegoten waardoor het dezelfde stijl heeft als OCTOPATH TRAVELER en TRIANGLE STRATEGY. Spelers beleven in LIVE A LIVE het verhaal van zeven helden uit zeven tijdperken waarbij elk verhaal los in eigen volgorde te spelen is.

Ben je benieuwd geworden naar de Nintendo Treehouse? Bekijk ‘m dan hieronder!