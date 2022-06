Little Noah: Scion of Paradise is vanaf nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Ga samen met Noah en haar kat Zipper op ontdekkingstocht!

Vandaag was het weer tijd voor een nieuwe Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, waar weer vele games zijn aangekondigd. Eén van die spellen was Little Noah: Scion of Paradise. Het spel van uitgever Cygames is net zoals Portal: Companion Collection vandaag tijdens de presentatie aangekondigd en nu al te spelen op de Nintendo Switch. De titel gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank. Heb je de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase gemist? Bekijk ‘m dan hier snel terug om meer te weten te komen.

In Little Noah: Scion of Paradise ga je samen met alchemiste Noah en haar kat Zipper op ontdekkingstocht in oude ruïnes. Het platform-avonturenspel met een vleugje actie speelt zich af in het land Port Manacloud dat zijn macht en welvaart te danken heeft aan al zijn alchemisten. Je verslaat vijanden terwijl je allerlei kerkers verkent die met elke speelbeurt zullen veranderen. Weet jij alle onderdelen van jouw kapotte schip te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar Little Noah: Scion of Paradise? Bekijk dan onderstaande trailer.

Ga jij vandaag al aan de slag met Little Noah: Scion of Paradise? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!