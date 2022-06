Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom aangekondigd voor de Switch

Help jouw nieuwe vriend om zijn droom om boer te worden te verwezenlijken!

Tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase van zojuist is een nieuwe Doraemon-game aangekondigd. De meeste Doraemon-games op de Nintendo Switch verschijnen niet in het Westen, maar dit zal de tweede zijn die zal komen. In 2019 verscheen al Doraemon Story of Seasons, waarin je moet helpen een verwoeste boerderij op te bouwen. Ditmaal gaat het om eenzelfde soort game, getiteld Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom. De game staat gepland om later dit jaar te verschijnen.

In Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom belanden Doraemon, Noby en hun vrienden op een onbekende planeet. Hier gaan ze hun nieuwe vriend helpen om zijn droom waar te maken. Hij wil namelijk graag een boer worden, maar daar heeft hij jouw hulp hard bij nodig. Je moet akkers omploegen, gewassen oogsten en voor al het vee zorgen. Daarnaast komen de geheime gadgets van Doraemon ook geregeld van pas. Dit spel is zowel solo als met een vriend lokaal te spelen.

Ben jij klaar voor een nieuw avontuur met Doraemon? We horen het graag in een reactie!