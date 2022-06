Disney Dreamlight Valley verschijnt in september als early access-titel

Vanaf 6 september is deze free-to-play-game te spelen in early access.

Disney Dreamlight Valley werd in april dit jaar aangekondigd als een free-to-play levenssimulatiegame. Daarbij vertelde Gameloft dat de game ergens in 2023 uitgebracht zou worden voor de Nintendo Switch en pc. Echter is er tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase bekendgemaakt dat de titel op 6 september als early acces-titel zal verschijnen op de Switch. Dat betekent dat Switch-bezitters toch al eerder de game kunnen gaan testen.

In Disney Dreamlight Valley ga jij als speler op avontuur in de vele werelden van Disney en Pixar. Een ooit idealistisch stadje is in verval geraakt door een mysterieus evenement genaamd “The Forgetting”. Vreemde planten, genaamd Night Thorns, hebben daarna de stad overgenomen. Het is aan jou om erachter te komen wat er is gebeurd. Reis door de vele klassieke werelden waar je hun bewoners helpt hun herinneringen terug te krijgen. Raak bevriend met personages uit The Lion King, de kleine zeemeermin, Moana, Toy story, Wall-E en meer! Bouw je eigen huis en gebruik de vele mogelijkheden om jouw huis aan te kleden. Ook kan je jouw avatar zo mooi aan kleden als jij wilt!

Heb jij al zin om alle bekende Disney-karakters te ontmoeten in Disney Dreamlight Valley? We horen het graag in een reactie!