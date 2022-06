[Review] Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Turtle Power!

Hoe goed doen onze Half-shelled Heroes het op de Switch?

Eerlijk is eerlijk, ik weet bijzonder weinig van de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ik weet natuurlijk wie ze zijn en waar ze vandaan komen, maar afgezien daarvan is het slecht gesteld met mijn Turtle-kennis. De hype rond deze vier gemuteerde schildpadden was in een tijd dat ik bezig was met hele andere dingen, en ook de verschrikkingen van een zeker onderwaterlevel (NES) zijn gelukkig aan mij voorbij gegaan. Toch merkte ik een zeker gevoel van nostalgie opkomen toen ik de trailer bekeek. De felle kleuren, mooie pixelanimaties en ouderwetse gameplay deden me meteen denken aan de jaren ’90. De theme song deed me spontaan meezingen (want die kent iedereen) en na het zien van de prachtige intro-animatie was ik verkocht. Hoog tijd om eens goed kennis te maken met die Turtles.

Een echte videogame

Allereerst moet er gezegd worden: TMNT: Shredder’s Revenge is de meest videogame-achtige videogame die ik de laatste jaren gespeeld heb. Het is een Beat ‘em Up zoals ik vroeger wel eens op arcadekasten speelde en je kunt hem ook precies zo spelen wanneer je dat wilt. Na een prachtige intro mag je namelijk kiezen tussen campaign of arcade. Campaign laat je de game spelen op een wat relaxtere manier, waarbij je levels zo vaak kunt proberen als je wilt. In de arcade mode heb je maar een beperkt aantal levens en continues; net zoals vroeger dus. Wat je ook kiest, na een mode geselecteerd te hebben kom je in een character select screen. Kies hier je favoriete Turtle (of één van de andere personages) en ga op weg naar New York om het kwade plan van Shredder en zijn Foot Clan tegen te houden.

Met wie ga jij het gevecht aan?

Verder is het een typische 2D beat em up. Je loopt een lang uitgerekt stuk level door waarbij je vijanden aan de hand van combo’s het scherm uitslaat. Het personage wat je kiest bepaalt hierbij je speelstijl: allemaal spelen ze net even wat anders. Zo is “party” Turtle Michelangelo heel snel maar doet hij weinig schade, terwijl vechtersbaas Raphael keihard slaat, maar bijna geen bereik heeft vanwege zijn wapens. Iedereen heeft dezelfde aanvallen tot zijn beschikking (zo hebben ze bijvoorbeeld allemaal een basis combo, heavy attack, een aantal air attacks en meer), maar de animaties en wanneer je deze wilt gebruiken hangt af van het personage waarmee je speelt. Je moveset wordt daarnaast tijdens het spelen langzaam uitgebreid. Net zoals oude games verdien je punten aan de hand van hoe goed je het doet, en deze punten worden gebruikt om te levelen. Level up betekent soms dat je wat extra health krijgt, terwijl je op andere momenten nieuwe speciale aanvallen vrijspeelt. Handig, want hoe verder je komt, hoe meer vijanden je zullen proberen te stoppen. Aanvallen die het scherm in één keer leegmaken zijn dan erg handig!

Verschillende kleuren vijanden

Over de vijanden gesproken: deze zijn erg goed gedaan. In zijn basis is het heel simpel, het zijn allemaal leden van de Foot clan die je tegenhouden. Sommigen zijn met hun eigen dingen bezig wanneer je het scherm in loopt (zo zitten er in het kantoor een aantal achter de computer en kom je ze in het pretpark als verkoper tegen) waarna ze je aanvallen. Ze zijn daarnaast allemaal gesorteerd op kleur. Zo zullen leden van het laagste paarse level je alleen maar aanvallen met hun vuisten of iets dat ze toevallig vast hebben. Rode daarentegen hebben altijd een grote bijl, welke ze opladen om daarna een grote klap te maken. Blauwe vallen van boven aan, groene hebben een pijl en boog, witte hebben een zwaard, enz. Het klinkt simpel, maar het is ideaal in een game als deze. Nog geen seconde nadat ze het scherm in lopen weet je waar je mee te maken hebt en kun je je daarop aanpassen. Omdat ze daarnaast zo overduidelijk niet op jou lijken is het altijd goed te doen, zelfs terwijl het scherm volloopt van de vijanden. Want geloof me, de game verandert erg snel in chaos. Vijanden, explosies en de effecten van je eigen aanvallen vullen je scherm, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de bossfights!

Beter met vrienden

De game is daarnaast prima in zijn ééntje te spelen, maar is eigenlijk leuker met meerderen. Gelukkig is de game daarop voorbereid, want hij geeft je vanaf het begin al de mogelijkheid om met zes anderen te spelen. Dit kan online of in local co-op. Persoonlijk merkte ik dat ik de game op zijn best vind met twee á drie andere spelers. Hoewel de kleuren en de sprites van je tegenstanders ervoor zorgen dat je jezelf nooit echt kwijtraakt, begin ik daar met zijn zessen toch wat last van te krijgen. Want de game scaled wel: hoe meer spelers, hoe meer vijanden er naar je hoofd gegooid worden. De chaos die met zes personen ontstond was net iets te chaotisch. Online play werkt daarnaast prima, al moet ik zeggen dat de game wel op zijn best is in de local co-op. Deze game is gewoon perfect om samen met wat anderen en zoete versnaperingen op de bank te spelen, waarbij je probeert je aanvallen tegen de bazen te coördineren, of schreeuwt om hulp als je weer eens knock-out bent.

Dit is overigens ook hoe de game leuk blijft. Hoewel er zeker een zekere mate van replayability in zit (er zitten veel verschillende collectibles in de campaign mode en er bestaan zeven verschillende “eindes”), kan de game na een tijd wat in de herhaling vallen. Je doet toch vrijwel altijd hetzelfde. Als je de game met vrienden speelt maakt dat gelukkig minder uit. Dit ook omdat je aan het eind van een level mooi elkaars statistieken kunt vergelijken. Wie had er eigenlijk de langste combo? En wie had de meeste punten? Was ik het? Zo niet dan moeten we het level nog eens over doen hoor! He? Wat bedoel je “Passive award”? Omdat ik zo weinig mensen heb geraakt? Nouja zeg!

De game ziet er fantastisch uit

De animaties van de game zijn daarnaast prachtig en verheffen het geheel tot een hoger niveau. Echt, het is een genot om naar te kijken. De intro animatie lijkt rechtstreeks uit de jaren 90 te komen en de bijpassende stoere muziek blijft je tot in de game achtervolgen. De pixel animaties zijn daarnaast ontzettend goed gedaan, je kunt gewoon zien dat er hier met heel veel liefde richting de Turtles is gewerkt. Niet alleen bestaan er vele unieke sprites waardoor er elke keer wat nieuws te zien is, ook zitten er honderden easter eggs en verwijzingen naar andere onderdelen van de Turtle-franchise. Zoals ik al zei heb ik die kennis niet, maar tijdens het spelen werd de game regelmatig op pauze gezet zodat mijn man kon vertellen wat hij nu weer had gezien. De game loopt daarnaast zo soepel als het maar kan. De framerate blijft stabiel, zelfs terwijl je scherm overloopt van de effecten. De combo’s zul je even moeten onthouden, maar zijn verder goed te doen. Het zijn geen onmogelijke knoppencombinaties. Een klein puntje is alleen de positionering: je kunt namelijk ook een stukje naar voor en achteren lopen. Dit gaat alleen wat lastiger dan heen en weer, waardoor ik meer dan eens in het luchtledige stond te slaan.

Conclusie

Teenage Mutant Ninja Turtles is een echte videogame zoals ze die “vroegah” maakte. Klap vijanden overhoop in een typische arcade game, waarbij je punten verzamelt en op zoek gaat naar collectibles. Aan het eind van elk level heb je een interessante eindbaas en heb je die gehaald, dan mag je door naar een volgend level. Een simpel concept, maar oh zo goed uitgewerkt. Het werkt goed en soepel, en het ziet er daarnaast fantastisch uit. De game is met liefde gemaakt en dat is te zien, van de honderden unieke sprites tot de vele verwijzingen die in de game te vinden zijn. Wel is het zo dat de game leuker is met meerderen. Je kan hem zeker in je eentje spelen, maar de gameplay wordt wel snel meer van hetzelfde. Gelukkig geeft de game je daar alle kansen voor, met zowel local als online co-op. Met de schappelijke prijs van de Switch-versie (€25,-) is dit dan ook zeker een aanrader!

+ Fantastische stijl, kleurrijk en heeft altijd iets om naar te kijken. De game is met liefde gemaakt.

+ Game blijft overzichtelijk, zelfs als er veel te doen/zien is. Loopt soepel, framerate blijft stabiel.

+ Combo’s werken goed, geen onmogelijke knoppencombinaties.

– Gameplay kan snel in de herhaling vallen, vooral in je eentje.

– Game is aan de korte kant.

DN-Score: 8,5