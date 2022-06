Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles krijgt extra personages in DLC

In Japan zijn de character packs aangekondigd!

De nieuwste Demon Slayer-game kreeg eerder deze maand van onze redacteur Alice een solide 7,8 en volgens het Japanse magazine Weekly Jump zal er vanaf volgende maand betaalde DLC met extra personages beschikbaar komen. In totaal verschijnen er tussen juli en december van dit jaar vijf character packs. Vier character packs met een enkel personage kost elk 550 Japanse Yen (omgerekend ongeveer €5,-) en een character pack met drie personages kost 1320 Japanse Yen (ongeveer €12,50). Je kunt ook de hele bundel van vijf character packs kopen voor 2970 Japanse Yen (ongeveer €27,50). De officiële prijzen in euro’s zijn nog niet bekend. Ook moet op dit moment benadrukt worden dat de DLC-release voor het Westen nog niet officieel bevestigd is.

De volgende personages staan gepland voor de vijf character packs:

Tengen Uzui

Nezuko Kamado (awakened form)

Daki

Gyutaro

Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma en Inosuke Hashibira (Entertainment District Arc)

De release van Tengen Uzui staat voor juli gepland en de Japanse trailer kun je onderaan dit artikel bekijken. Van de overige personages is nog geen tijdsplanning bekend en ook de volgorde van uitbrengen is nog niet vastgesteld.

Ben jij fan van de Demon Slayer-manga of de game? Wil jij dat deze DLC character packs naar het Westen komen? Laat het hieronder weten in een reactie