Strange Brigade krijgt fysieke release voor Nintendo Switch

Vanaf 30 juni releasen er 3000 normale, en 2000 steelbook edities van het fysieke spel op Nintendo Switch!

Fan van fysieke games? Vanaf 30 juni komen er 3000 standaard- en 2000 steelbook fysieke kopieën van Strange Brigade naar de geliefde Nintendo Switch. Om het nog leuker te maken, beginnen ze met korting. De fysieke edities zijn enkel te bestellen via de website van Super Rare met een limiet van 2 kopieën per klant, dit geldt voor al hun spellen. Als je de code ”FREESHIP22” gebruikt, zijn de verzendkosten bovendien gratis. De standaard editie bevat alle oude update content, een instructieboekje, poster, sticker en ruilkaarten. De steelbook-editie bevat alles van de standaardeditie, een kaartje, en een slipcover.

Strange Brigade is een coöperatieve third-person shooter welke al sinds 2021 digitaal verkrijgbaar is. Je vecht tegen, en met magische krachten waarbij je verschillende elementen zult gaan bevechten en gebruiken. Seteki heeft namelijk haar vrienden (of in onze taal, legioen aan mythologische beesten) meegenomen toen jij haar wekte, met de ene een nog gevaarlijker element als de ander. Bij deze game zal je naast je krachten ook strategie moeten gebruiken. Je kan voor een directe aanval gaan, maar die steen daar zou je natuurlijk ook kunnen duwen.. Of je trouwe teamgenoot als lokaas gebruiken?

Naast de core-gameplay van magische wezens neerschieten met legendarische wapens, zijn er natuurlijk ook allerlei leuke geheimen verstopt! Zo kun je op zoek naar verdachte aanwijzingen, geheime doorgangen en oeroude bouwsels die wel een herstart kunnen gebruiken. Wie weet wat voor schatten er allemaal in die oude tombes verstopt liggen.

Ga jij de game halen voor Nintendo Switch? Ik hoor graag van jullie in de reacties.