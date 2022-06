NAIAD drijft later dit jaar naar de Nintendo Switch

Zwem als een eend, duik als een vis en sprint als een kikker!

Zo’n twee weken geleden kwam NAIAD voorbij tijdens de Summer Game Fest 2022. Het puzzel-avonturenspel is inmiddels ook in de Nintendo eShop verschenen met een geplande releasedatum. Volgens de eShop komtt de game namelijk op 6 oktober naar Nintendo’s hybride console. Ook staat er al een prijs aangegeven waardoor we weten dat deze titel voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank gaat. Om NAIAD later dit jaar te downloaden heb je 598 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In NAIAD leer je samen met het personage Naiad zwemmen als een eend, duiken als een vis en sprinten als een kikker. Terwijl je dit doet ontmoet je verschillende dierenvrienden zoals vlinders, konijnen, schildpadden, slangen en krokodillen. Jij krijgt de taak om hun te helpen om een weg te vinden en obstakels te vermijden. In dit puzzel-avonturenspel reis je in maar liefst 16 afleveringen door prachtige en vreemde plaatsen. Gaat het jou lukken uiteindelijk de zee te bereiken?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer.