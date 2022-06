[Gerucht] Volgende week een Nintendo Direct met focus op third parties

Juni is zo goed als voorbij en er is nog geen gewone Nintendo Direct aangekondigd. Mogelijk komt die komende week.

Juni is altijd de maand van de E3 en traditioneel zendt Nintendo dan een speciale Nintendo Direct uit met plannen voor de rest van het jaar. Dit jaar is er echter afgezien van de speciale Xenoblade Chronicles Direct niets verschenen. Er was kort een gerucht over de 15de (die al snel werd ontkracht) en nu dan één voor volgende week. Dit gerucht komt echter van meerdere kanten en vooral van bekendere mensen. Waaronder Alanah Pearce en Video Game Chronicles.

Een nieuwe rapportage zegt echter dat de komende Direct vooral op derde partijen een focus gaat leggen. Net zoals de Partner Showcases van vorig jaar. Dit gerucht gaat nog verder en zegt onder andere dat een spel wat vier jaar geleden op andere platformen is verschenen er in zit. Dit spel zou volgens eerdere geruchten Red Dead Redemption 2 kunnen zijn. Dat dit zou gebeuren, komt van Stephen Totilo af, die dit tegelijk kreeg te horen met het gerucht dat de GTA Trilogy er aan kwam. Ook zou er iets van Persona voorbij moeten komen.