Xenoblade Chronicles 3 heeft lip-sync in Japans én Engels

Er wordt duidelijk met aandacht aan de game gewerkt

Afgelopen week had Xenoblade Chronicles een eigen Nintendo Direct. Voor de mensen die er niet bij waren kunnen het nog in geheel terugkijken, of hier de nieuwe trailer en meer over het verhaal lezen.

Wat er nu is opgevallen, enkele dagen na de Nintendo Direct, is de lip-sync van de karakters. Onder andere Twitter gebruiker SuperSavajin liet zien hoe karakters Mio en Sena duidelijk verschillend waren in het Engels en Japans. Dit nieuws is erg positief nieuws voor dit aankomende derde deel in de serie. Voorgaande titels hadden namelijk dat dit detail wat wegviel. Het is een teken dat dit spel niet snel wordt afgemaakt maar echt de tijd krijgt die er nodig is.

Wait a second. They actually did it. They made different lip syncs for Japanese and English voices for #XenobladeChronicles3

Absolute W pic.twitter.com/izT5ZP4tMV — Savajin | JOYCONBOY (@SuperSavajin) June 23, 2022

Alleen maar goed nieuws lijkt mij voor deze game en voor fans die al een tijdje zitten te wachten. Had jij dit toevallig al gespot? Laat het hieronder weten.