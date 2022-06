Pokémon TCG – Lost Origin komt in september en bevat een nieuwe mechanic

Pokémon is flink op dreef met nieuwe mechanics in het Pokémon TCG stoppen.

The Pokémon Company heeft bekend gemaakt wat de nieuwste uitbreiding wordt voor het Pokémon TCG. Met Sword & Shield: Lost Origin brengt Pokémon nogmaals de aandacht naar Pokémon die in Hisui voorkomen.

Totaal is de set redelijk gebaseerd op de Lost Abyss-set welke in juli in Japan zal verschijnen. Zo komen onder andere Giratina VSTAR ook in deze set uit. Ook zullen er drie nieuwe Radiant Pokémon in de set zitten waaronder een Gardevoir. Daarnaast zitten er 14 nieuwe V-Pokémon, één VMAX-Pokémon en zes VSTAR-Pokémon in. Van deze laatste zijn naast Giratina ook Hisuian Zoroark en Goodra ook bekend gemaak.

De nieuwe mechanic die The Pokémon Company introduceert heet, de Lost Zone. Volgens de verwachtingen moet dit het spel flink op zijn kop zetten. Het is namelijk te vergelijken met een aflegstapel (discard pile), maar deze kaarten kun je niet terugkrijgen tijdens het spelen.



Vanaf 9 september ligt de set in de winkels als losse boosters, speciale collecties en een Elite Trainer Box. Op de boosters staan Origin Giratina, Radian Gardevoir, Enamorus en Hisuian Zoroark. De Elite Trainer Box heeft Giratina in de hoofdrol. Wat voor speciale collecties er verschijnen is echter nog niet onthuld.