Launchtrailer voor Capcom Fighting Collection

Losgaan in 10 klassieke fightergames!

De collectie van klassieke arcadegames is uit, en daarom is er een launchtrailer om te showen welke games en features er allemaal in zitten. De Capcom Fighting Collection voor de Switch bevat games als Darkstalkers en Cyberbots. In totaal zitten er 10 games in de collectie:

Darkstalkers

Night Warriors

Vampire Savior

Vampire Savior 2

Vampire Hunter 2

Red Earth

Cyberbots

Hyper Gem Fighting II

Super Gem Fighter Minimix

Super Puzzle Fighter II Turbo

In de line-up zijn Vampire Savior 2 en Vampire Hunter 2 alleen in het Japans te spelen helaas, maar dat zal diehard fans niet tegenhouden. Het fijne is dat er nu natuurlijk veel meer ondersteuning is. Alle titels hebben namelijk online support en leaderboards. Daarnaast is het voor nieuwe spelers ook makkelijk instappen. De Capcom Fighting Collection heeft een training modus en laat je opslaan en laden elke keer dat je het opnieuw wil proberen.

Hieronder de launchtrailer met daarin de titels en bijbehorende gameplay. Capcom Fighting Collection is te verkrijgen in de Switch eShop. Heb jij de collectie al gehaald of is dit toch allemaal te “ouderwets” om nog te halen? Laat het hieronder weten.