[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 25

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

The Legend of Bum-Bo

Verschijnt op: 29 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Bum-Bo zijn enige munt wordt op een dag gestolen! De entiteit die de munt heeft afgepakt verdwijnt in het riool, waar Bum-Bo al snel oog in oog staat met gestoorde vijanden, verloren kinderen, zijn angsten en als kers op de taart de dief van zijn munt. Bum-Bo is gebaseerd op deckbuilding roguelike-games waarbij je veel items moet verzamelen om te kunnen gebruiken in het spel.

Hourglass

Verschijnt op: 30 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

In Hourglass ontwerp je een tijdskloon van jouzelf, om op die manier slim puzzels op te kunnen lossen. De hoofdpersonage is Aywa, een jonge avonturier die door Egypte reist. Dit in een poging haar verloren vader terug te vinden, een archeoloog die nooit is terug gekeerd van zijn laatste expeditie. Wat zal Aywa aantreffen? Zal ze haar vader kunnen vinden?

Rabbids: Party of Legends

Verschijnt op: 30 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

De Rabbids zijn terug met een knotsgekke partygame! Samen met de Rabbids beleef je een hilarisch avontuur met 50 gezellige minigames. Speel multiplayer online óf lokaal met maximaal 4 spelers. Een feestje voor het hele gezin dus! Geniet van de kleurrijke personages, de gave spelletjes om te ontdekken en het legendarische verhaal met vier hoofdstukken. Rabbids is te spelen op verschillende niveaus, waardoor het leuk is voor jong en oud.

Wat verder verschijnt in de week van 27 juni tot en met 3 juli:

27 juni 2022: Family Bundle – €16,99

27 juni 2022: Casual Gaming Bundle – €13,99

27 juni 2022: Retro Racing Bundle – €12,99

28 juni 2022: Squish – €14,05

28 juni 2022: Can Androids Survive – €9,59

29 juni 2022: Hillbilly Doomsday – €4,99

29 juni 2022: Taco Tom 2 – €5,99

30 juni 2022: Dino Tales – €11,09

30 juni 2022: Corpse Factory – €16,99

30 juni 2022: My Universe – Green adventure: Farmer Friends – €39,99

30 juni 2022: Sine The Game – €2,99

30 juni 2022: Mysperyence story 1 – €14,99

30 juni 2022: Salaryman Shi – €3,99

30 juni 2022: Dark Minute: Kira’s Adventure – €9,99

30 juni 2022: Red White Yellow Cruising – €11,00

30 juni 2022: Black Wolf – €2,99

30 juni 2022: Ground Divers! – €14,99

30 juni 2022: Fillit – €6,99

30 juni 2022: Gliding Square – €3,79

1 juli 2022: Birushana: Rising Flower of Genpei – €49,99

1 juli 2022: Almost my Floor – €9,99

1 juli 2022: Beasties – €14,99

1 juli 2022: Itadaki Smash – €11,99

1 juli 2022: Rainbow Laser Disco Dungeon – €12,00

1 juli 2022: Parasite Pack – €6,99

1 juli 2022: Nakana Bundle #1 – €17,99

1 juli 2022: Nakana Bundle #2 – €19,99

1 juli 2022: Nakana Bundle #3 – €6,99

1 juli 2022: Gamedec – €29,99

1 juli 2022: Jetboy & the Randomizer of Doom – €5,29

2 juli 2022: NinCat – €9,99