Pokémon Snap is uitgebracht voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspas

Pokémon Snap (1999) is vanaf nu speelbaar op Nintendo Switch, voor abonnementhouders van de Uitbreidingspas!

De Nintendo 64-klassieker Pokémon Snap uit 1999, is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch. Dit is exclusief voor abonnementhouders van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspas.

Deze gouwe ouwe was door fans erg vaak genoemd om toegevoegd te worden aan het abonnement, aangezien de game erg populair was toen hij uitkwam. Vanuit dat enthousiasme heeft The Pokémon Company hoogst waarschijnlijk ook in 2021 het besluit gemaakt het vervolg, New Pokémon Snap, uit te brengen. Hierin maakt het hoofdkarakter van de eerste game, Todd, ook een verschijning.

Nu is dus de gehele Pokémon Snap-serie speelbaar op de Nintendo Switch: het origineel met een grafische verbetering en het kleurrijke 2e deel. Waarvan wij van Daily Nintendo New Pokémon Snap trouwens met een sterke 9 hebben beoordeeld! Als je niet zeker bent of de Pokémon Snap-gameplay iets voor jou is, probeer het origineel. Bevalt het? Denk dan na of je meer wil met het vervolg.

Het idee achter de gameplay van beide Pokémon Snap-spellen werkt als volgt: je zit in een kar die automatisch vooruit kart, er verschijnen verschillende Pokémon om je heen om te fotograferen. Na afloop van de rit worden je foto’s beoordeeld op scherpte, compositie, positie en andere details. Als je nog beter je best wil doen kun je Pokémon kunstjes te laten doen door items als de pester-ball of appels.

