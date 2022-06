Pocky & Rocky Reshrined krijgt launchtrailer

Beleef deze klassieker nu opnieuw op Nintendo's hybride console.

De klassieke shooter met Japanse cultuurelementen Pocky & Rocky Reshrined is vanaf vandaag verkrijgbaar op Nintendo ’s hybride console en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij welke je hieronder kunt bekijken. Pocky & Rocky is een shooter die twee populaire releases heeft gekend op de SNES. Anders dan de meeste shooters schiet je hier niet met lasers of geweren. Je speelt namelijk als de hoofdpersonen Pocky en Rocky, een priesteres en een tanuki, die heilige voorwerpen en blaadjes naar monsters en yokai gooien. In Pocky & Rocky Reshrined zijn er drie nieuwe speelbare personages aan het spel toegevoegd.

