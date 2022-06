Launchtrailer Sonic Origins

Herbeleef de avonturen van Sonic en zijn vrienden!

Sonic Origins is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Met deze bundel kun je de eerste avonturen van Sonic herbeleven, in HD. Alle games hebben daarnaast nieuwe openings en eind animaties. Om de release van deze bundel te vieren heeft SEGA een launchtrailer online gezet waarin alle games nog even de revue passeren. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Sonic Origins is een verzameling waarmee je de eerste vier Sonic-games kunt spelen. Het gaat hier om de volgende titels: Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles en Sonic CD. Je kunt elke game spelen in de klassieke versie, maar ook in een aangepaste en vernieuwde Anniversary Mode. Bovendien zijn aan elke game nieuwe spelmodi toegevoegd, zoals Mission Mode en Boss Rush. Tot slot kun je in het Museum ook luisteren naar de soundtrack van de games, kijken naar de originele artwork en unieke video’s afspelen.