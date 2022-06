Launchtrailer voor Fire Emblem Warriors: Three Hopes

We kunnen eindelijk de volle game in duiken!

Het is zover, vanaf vandaag kun je genieten van de nieuwe Fire Emblem-game. Eerder waren er al trailers uitgekomen van de game en er was zelfs een demo die kon worden gespeeld. Die demo beviel erg goed en daar waren we niet de enigen in. Vanaf vandaag kun je in ieder geval los in dit nieuwe verhaal. Of bij twijfel raad ik je aan om de demo in ieder geval een kans te geven.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes is een nieuw verhaal in de wereld van Fire Emblem: Three Houses en introduceert nieuwe personages en plotelementen. Zo is de hoofdpersoon in dit spel de huurling Shez, en lijkt de oude hoofdpersoon Byleth dit keer je vijand te zijn. Verder keren veel geliefde personages terug en hebben ze zelfs nieuwe ontwerpen gekregen. Ook de welbekende gameplay van Hyrule Warriors en de bredere Dynasty Warriors-serie keert terug. Dit wordt echter wel gemixt met strategische Fire Emblem-elementen. Zonder een goede strategie zal je overwinning op het slagveld niet gegarandeerd zijn.

Om de launch van de game te vieren is er een trailer uitgekomen die nog even wat extra hype kan aanwakkeren:

Men is tot dusver lovend over de game en de vraag is nu of jij de game al hebt gehaald of het nog van plan bent. Of is dit toch niet jouw soort game? In ieder geval zal de game solide draaien op de Switch. Je kunt het spel in de Switch eShop halen voor €59,99 of fysiek in de winkels.