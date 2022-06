A Plague Tale: Requiem komt op 18 oktober uit

Helaas zal de game alleen als cloudversie beschikbaar zijn.

Vorig jaar werd het vervolg op A Plague Tale: Innocence aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. A Plague Tale: Requiem kreeg toen een vage 2022 als releasedatum. Ontwikkelaar Asobo Studio en uitgever Focus Entertainment hebben bekendgemaakt dat het spel op 18 oktober zal verschijnen. Dit deden ze door middel van van een nieuwe trailer tijdens de Focus Showcase. Omdat de trailer alleen te bekijken is voor mensen ouder dan 18 jaar, moet je de trailer op YouTube bekijken terwijl je ingelogd bent. Je kan de trailer hier vinden.

Net als het eerste deel zal ook A Plague Tale: Requiem alleen beschikbaar zijn als cloudversie. Dat betekent dat je een zeer stabiele internetverbinding nodig hebt om deze game überhaupt te spelen. Je downloadt namelijk niet de volledige game, maar streamt hem via het internet.

A Plague Tale: Requiem volgt het verhaal van Amicia en haar broer Hugo op een gevaarlijke reis. Ze zoeken naar een mysterieus eiland, zodat ze Hugo’s vloek kunnen verbreken. Tijdens deze emotionele en adembenemende reis doe je er alles aan om te overleven. Verwacht dus een berg brute actie en een hoop verschillende wapens om te gebruiken.

