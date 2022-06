Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival verschijnt in oktober

Het is bijna tijd om te gaan drummen!

Begin dit jaar kondigde Bandai Namco de nieuwste Taiko no Tatsujin-game aan voor de Nintendo Switch. De release van Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival stond gepland voor ergens dit jaar, maar er is nu een releasedatum beschikbaar. Vanaf 14 oktober kunnen Switch-bezitters eindelijk weer gaan drummen met het nieuwste Taiko no Tatsujin-spel. Daarbij is er ook een nieuwe trailer gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken.

In Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival trommel je op het ritme van meer dan 70 verschillende liedjes in de singleplayermodus. Het nieuwe deel bevat dit keer ook muziek uit The Legend of Zelda. Daarnaast is er een speciaal lidmaatschap, dat je toegang geeft ruim vijfhonderd nummers! Tevens is er ook een onlinemodus, genaamd Don-Chan Band, waarin spelers het met zijn vieren tegen elkaar op kunnen nemen.

Er zal een fysieke versie verschijnen in combinatie met de Taiko Tatakon drumset. Gezien de opzet van deze game vergelijkbaar is met Taiko no Tatsujin: Drum ’n’ Fun, is de drumset wel een aanrader om te gebruiken. Deze bundel is voor €119,99 te pre-orderen bij Bandai Namco zelf. Een losse fysieke versie is niet te pre-orderen. Op dit moment is het nog onbekend of deze bundelversie ook bij andere winkels zal verschijnen.

Ben jij al klaar voor dit drumspektakel? Heb je de vorige Taiko no Tatsujin-spellen ook gespeeld? We horen het graag in een reactie!