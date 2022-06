[Update] Star Wars: Knights of the Old Republic II bevat een game-breaking bug

Er is een manier om de bug te omzeilen!

Update: Aspyr heeft de game-breaking bug in Star Wars: Knights of the Old Republic II verder onderzocht. Het blijkt dat het slechts een klein deel van de gebruikers treft. Tevens hebben ze een manier gedeeld waarop je de bug kan omzeilen. Dat doe je op de volgende manier:

Warp na het punt waarop de crash gebeurt door middel van het cheat menu. Klik driemaal met de linkerstick. Open het cheat menu. Selecteer warp. Warp naar OND504.

De update om deze bug op te lossen zal nog steeds in de toekomst verschijnen. Gelukkig kunnen Switch-bezitters die tegen deze bug aanlopen toch verder met de game.

Origineel bericht: Begin deze maand verscheen Star Wars: Knights of the Old Republic II voor de Nintendo Switch. De game werd oorspronkelijk uitgebracht op de Xbox in 2004 en op de pc in 2005. Toen was er bij de release een game-breaking bug. Aspyr heeft alleen deze bug in de Switch-versie laten zitten, maar er wordt gewerkt aan een patch.

De bug treedt ongeveer halverwege de game op. Als je in Onderon arriveert, speelt vervolgens de cutscene “Basilisk Crash” af. Daarna crasht de game en is er geen enkele wijze waarop je met de game verder kan gaan. Switch-spelers zullen dus op een update moeten wachten.

Yes, we are aware and our dev team is working on delivering the patch as soon as possible. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience in the meantime! — Aspyr (@AspyrMedia) June 20, 2022

Deze Star Wars-RPG speelt zich 5 jaar na Knights of the Old Republic af, wanneer bijna alle Jedi gedood zijn door de Sith. Tijdens deze periode strandt de Ebon Hawk op een verlaten mijnfaciliteit, waar een nieuw avontuur begint met een aantal oude bekenden en nieuwe gezichten om het op te nemen tegen Sith.

Ben jij deze bug al tegengekomen? Laat het ons weten in de reacties!