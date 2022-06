No Man’s Sky komt op 7 oktober naar de Switch

De game bevat vanaf launch alle content die de afgelopen jaren aan de game is toegevoegd!

Hello Games heeft vandaag aangekondigd dat No Man’s Sky op 7 oktober naar de Switch komt. Dit deed het bedrijf middels een trailer en een video waarin Sean Murray de Switch-versie kort speelt. Beide video’s kun je hieronder bekijken. De Switch-versie van No Man’s Sky bevat alle content die in de afgelopen jaren met updates aan de game is toegevoegd. De game zal zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar zijn.

No Man’s Sky is een space exploration game die voor het eerst verscheen op de PS4 in 2016. Destijds werd de game overspoeld met kritiek. Dit kwam door alle ambitieuze beloftes die Sean Murrray (het hoofd van Hello Games) over het spel had gedaan in aanloop naar de release. Hij kon deze beloftes namelijk niet nakomen. Bovendien waren de willekeurig gegenereerde planeten op launch vrij kaal en leken ze erg veel op elkaar. Later is de game door updates veel groter en uitgebreider geworden. Het is nu meer de game die de ontwikkelaar oorspronkelijk had beloofd. Ben jij van plan om met de Switch-versie van No Man’s Sky aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!