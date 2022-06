Gameplaybeelden Klonoa Phantasy Reverie Series gedeeld

Bekijk hier de eerste 20 minuten van de verbeterde versie van Klonoa: Door to Phantomile.

Klonoa Phantasy Reverie Series werd in februari aangekondigd tijdens een Nintendo Direct. Het betreft een bundel van geremasterde versies van Klonoa: Door to Phantomile en Klonoa 2: Lunatea’s Veil, de eerste twee games in de franchise. Vorige maand werd er al meer duidelijk over de performance van de game. Nu heeft het YouTube-kanaal Direct-Feed Games ruim 20 minuten gameplay gedeeld van Klonoa: Door to Phantomile. Deze beelden zijn hieronder te bekijken.

Klonoa: Door to Phantomile en Klonoa 2: Lunatea’s Veil kwamen oorspronkelijk in 1997 en 2001 uit voor de PlayStation 1 en 2 . De media hebben deze twee kleurrijke 2D-platformers toen erg geprezen. Klonoa 2: Lunatea’s Veil heeft zelfs een gemiddelde score van 91 op Metacritic! De remasters zullen op 8 juli verschijnen op Nintendo’s hybride console. Ben jij van plan om met deze remasters aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de vorm van een reactie!