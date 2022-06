Figment 2: Creed Valley krijgt demoversie en gameplaytrailer

Bekijk hier de trailer, lees de releasedatum en wist je trouwens al dat het spel een demo heeft?

Het is inmiddels alweer vier jaar geleden dat het spel Figment op de Nintendo Switch verscheen. In 2020 kregen voor het eerst een nieuwe teaser te zien en later bleek dit het vervolg te zijn geweest. Dit vervolg, beter bekend als Figment 2: Creed Valley, heeft een geplande releasedatum van 15 oktober. Echter kun je, als je echt niet kunt wachten, nu al een demoversie downloaden in de Nintendo eShop. Dit is tevens ook te zien in de nieuwe gameplaytrailer die vandaag online is gezet.

In Figment 2: Creed Valley ben je in de fantasie, oftewel in het brein, van een mens. Helaas dreigt de kleurrijke wereld over genomen te worden door monsters die donkere wolken verspreiden waardoor het speelveld een grotere uitdaging wordt. Versla tegenstanders met jouw zwaard, los puzzels op en neem het op tegen bazen in muzikale confrontaties. Speel lokaal met één vriend of vriendin, of ga de uitdaging solo aan.

Ben je benieuwd geworden naar Figment 2: Creed Valley? Bekijk dan onderstaande gameplaytrailer.

Heb jij het eerste deel gespeeld en ga je dus ook aan de slag met Figment 2: Creed Valley? Laat het ons weten in de reacties!