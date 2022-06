Xenoblade Chronicles 3 krijgt uitbreidingspas

Haal nog meer uit de wereld van Xenoblade Chronicles 3 via deze uitbreidingspas!

Vanmiddag kwam Nintendo met een Nintendo Direct over Xenoblade Chronicles 3. Hierin leerden we erg veel over de game. Zo begonnen ze met een trailer over het verhaal van de game. Hierna gingen ze dieper in op de combat, de personages en op Aionios de wereld van Xenoblade Chronicles 3. Richting het einde van de Direct werd er ook nog een uitbreidingspas aangekondigd.

Waves

De content die deze pas biedt komt in vier verschillende waves. De eerste wave verschijnt op launch en geeft je toegang tot een collectie behulpzame items en extra kleurvariaties voor outfits. De tweede wave komt voor 31 december uit en biedt nieuwe outfits voor personages, een challenge battle modes en een nieuw personage met bijbehorende quests. Wave 3 komt voor 30 april 2023 uit en geeft je nogmaals een challenge battle modes, een nieuw personage met bijbehorende quests en nieuwe outfits. Ten slotte komt er voor 31 december 2023 nog een laatste wave uit, die je trakteert op een gloednieuw verhaal binnen de wereld van Xenoblade Chronicles 3!

De uitbreidingspas zal €29,99 gaan kosten en is te pre-orderen in de Nintendo eShop. Xenoblade Chronicles 3 komt op 29 juli uit. Ben jij al van plan om de game in huis te halen? Laat het ons vooral weten in de reacties of door te stemmen op onze poll. Mocht je nog niet overtuigd zijn van deze nieuwe Xenoblade-game, bekijk de gehele Xenoblade Direct hieronder dan nog eens terug: