XEL komt op 14 juli uit

Dit 3D-actieavontuur in een sci-fi wereld is geïnspireerd op Zelda.

Vorig jaar augustus werd XEL aangekondigd voor de Nintendo Switch. Op Gamescom 2021 hadden wij zelfs de kans om de eerste beelden van het op Zelda geïnspireerde spel te bekijken en met de ontwikkelaar Assemble Entertainment te praten. De game zou in de zomer van 2022 gaan verschijnen, maar tot nu toe was het wachten op een releasedatum. Switch-bezitters hoeven gelukkig niet lang meer te wachten op dit 3D-actieavontuur in een sci-fi wereld. Het spel komt namelijk al op 14 juli uit. Een trailer om dat nieuws te vieren kan je hieronder bekijken.

In XEL volg je het verhaal van Reid, die aanspoelt op een voor haar onbekend eiland. Ze is haar geheugen kwijt en weet niet wie ze is of waar ze vandaan komt. Tijdens haar zoektocht om antwoorden op die vragen te vinden ontdekt ze een nieuw land vol aandoenlijke personages en kerkers met onmogelijke puzzels. Tevens vindt ze vele voorwerpen tijdens haar reis, sommige welke zelfs ervoor zorgen dat ze de tijd kan manipuleren. Al snel ontdekt ze de vele geheimen van het land XEL, maar heeft ze de kracht en moed om hier iets mee te doen? Of zit ze straks ook vast in een eindeloze lus van gevaar en wanhoop?

Ben jij klaar voor XEL? Ga je de game ook kopen? Laat het ons weten in de reacties!