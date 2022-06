Vreemde technologie en bijzondere natuur in Growbot

Red je ruimtestation in dit point-and-click-avontuur!

Volgende maand komt er een bijzondere point-and-click-game naar de Switch. Vanaf 14 juli kun je als robot een bijzondere wereld ontdekken. In Growbot speel je als Nara die in training is om kapitein te worden. Echter je thuis, je ruimtestation, wordt aangevallen door snelgroeiende kristallen die alles over dreigen te nemen. Het station zit vol met fantastische planten en aliens die je tegen zal komen en zal moeten benutten om de kristallen tegen te gaan. De 2D-game heeft art van Lisa Evans en muziek van Jessica Fichot.

Voor dit soort games werken trailers vaak goed om een beeld te schetsen van wat je kunt verwachten en dankzij uitgever Application Systems Heidelberg en maker Wabisabi Play kun je hieronder een voorproefje krijgen.

Growbot komt 14 juli dus uit op de Switch in de eShop voor €16,99. Ga jij het spel halen of toch niet zo’n fan meer van point-and-click-avonturen?