Video: technische analyse Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Benieuwd hoe de game straks draait op de Switch?

Nog een paar dagen en dan kunnen we met Fire Emblem Warrirs: Three Hopes aan de slag. De geïnteresseerden onder ons zullen de demo inmiddels helemaal kapot gespeeld hebben, en ook wij zijn erg blij met wat we tot nu toe gezien hebben. Met de gameplay lijkt op het eerste gezicht wel goed te zitten, maar hoe zit het eigenlijk met de technische kant van het verhaal? Als jij zo iemand bent die zich dit ook afvraagt, hebben we goed nieuws voor je. Digital Foundry heeft namelijk een video online gezet waarin ze dit voor je hebben uitgezocht. Zo hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar de framerate, de resolutie en andere aspecten van de game. Benieuwd wat ze gevonden hebben? De video kun je hieronder bekijken.

Enkele hoogtepunten uit de video:

Resolutie tot 1080p wanneer de Switch in de dock staat

Alle UI elementen zijn 1080p

In handheldstijl draait de game gemiddeld op 648p

Framerate is gemiddeld 30fps. (ter vergelijking, Hyrule Warriors: Age of Calamity zat meer rond de 20-30fps)

Framerate wordt minder tijdens special attacks, maar over het algemeen nog steeds hoger dan vergelijkbare aanvallen in Age of Calamity. Dit geld voor zowel docked als handheldstijl.

Snelle laadtijden

Grafisch gaat de game iets naar beneden tijdens splitscreen multiplayer