Sonic Origins geïntroduceerd in Speed Strats

Bekijk nu de Speed Strats-filmpjes en speel vanaf morgen de game!

Morgen 23 juni 2022 is het zover: de release van Sonic Origins. In deze verzameling kun je de eerste vier Sonic-games spelen. Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles en Sonic CD zijn dan in een pakket te spelen. Je kunt elke game spelen in de klassieke versie, maar ook in een aangepaste en vernieuwde Anniversary Mode. Bovendien zijn aan elke game nieuwe spelmodi toegevoegd, zoals Mission Mode en Boss Rush. Tot slot kun je in het Museum ook luisteren naar de soundtrack van de games, kijken naar de originele artwork en unieke video’s afspelen. In de Nintendo eShop voor de Switch kost Sonic Origins €39,99.

Intussen heeft Sonic zelf ook enkele filmpjes online gezet in de serie Speed Strats, waarin hij een introductie geeft over Sonic Origins. In het eerste filmpje geeft hij een algemene beschrijving van Sonic Origins en in het tweede filmpje staat Sonic 1 centraal.

Wat vind jij van Speed Strats? Ga jij vanaf morgen Sonic Origins spelen of wacht je liever op de splinternieuwe Sonic Frontiers? Schrijf dan hieronder een reactie.